Cette décision marque un long chemin vers l'acceptation publique de Camilla, pendant un temps vilipendée pour son rôle supposé dans la rupture du mariage de Charles avec la princesse Diana.

Le Daily Mail, le journal britannique le plus diffusé, clame que "Camilla DEVIENDRA reine".

Pour le Mail, la déclaration de la reine "met fin à des années de spéculation" et "d'incertitude" sur le futur rôle de la duchesse de Cambridge et balaie les rumeurs quant à une possible abdication.

La décision, note le tabloïd, représente "le signe le plus clair non seulement du soutien indéfectible de la reine à sa belle-fille, mais la preuve de son affection durable pour la femme qui a apporté le bonheur à son fils aîné".

Le principal tabloïd conservateur rival du Mail, The Sunday Express, fait état d'un "cadeau du Jubilé de platine de la reine à Charles".

Le Sunday Times souligne que le geste de la reine a mis fin à "des années de controverse et de confusion" sur le futur rôle de la duchesse de Cambridge lorsque son mari prendra le trône.

"C'était la première fois que la reine donnait publiquement son avis sur une question qui divise l'opinion depuis le mariage de Charles et Camilla en 2005", souligne le journal.