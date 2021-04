Le week-end dernier, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède mariés depuis 2015 et déjà parents des princes Alexander et Gabriel, ont accueilli un troisième fils. Comme le veut la tradition, c’est son grand-père le roi Carl Gustaf qui a officiellement annoncé les prénoms et titre du bébé.

L’enfant se prénomme Julian, Herbert, Folke. Il porte le titre de prince (mais pas prince de Suède) et se voit attribuer un titre ducal en l’occurrence le duché de Halland.

Si le prénom de Julian devait tout simplement être au goût des parents, celui de Folke est intimement lié à l’histoire de la famille royale de Suède.