Nouveau procès, nouveaux déballages. La bataille à couteaux tirés qui oppose Johnny Depp à Amber Heard a repris de l'autre côté de l'Atlantique et elle s'annonce tout aussi intense. Pour l'ancien couple, qui se réclame jusqu'à 100 millions de dollars de dommages et intérêts, tous les coups semblent permis.

"Tu n'as pas de style"

À Fairfax, les avocats de l'actrice d'Aquaman persistent et signent : le Pirate des Caraïbes est "un monstre", voire un "démon". De quoi faire grincer les dents de ses fans, qui sont nombreux à boycotter le dernier volet des Animaux fantastiques en raison de son licenciement au profit de Mads Mikkelsen. Sur les réseaux sociaux, le témoignage de la sœur de Johnny Depp a été largement repris pour dénoncer le comportement toxique de l'Américaine.

Appelée à la barre, Christi Dembrowski a mis l'accent sur la relation maritale vénéneuse de son frère avec personne "toujours dans la confrontation", qui "exagérait beaucoup" les problèmes d’alcool et de drogues de son mari et qui le traitait de "vieil homme gros". "Dior, c’est la classe et le style, et tu n’as pas de style", aurait-elle lâché au moment où la maison française a approché l'acteur pour être le visage de son parfum "Sauvage".

Le procès, qui se déroule en Virginie, devrait durer plusieurs semaines et être encore plus corrosif.