" Paris Hilton n'a que 18 ans quand elle immortalise ses premiers ébats amoureux avec le producteur Rick Salomon. Un moment privé qui deviendra une sulfureuse sextape contribuant à rendre l'héritière célèbre malgré elle. Désormais âgée de 39 ans, la starlette s'est confiée sur cet événement dans son documentaire

"Je me suis sentie un peu forcée de la faire"

"C'était ma première vraie relation. J'avais 18 ans. J'étais tellement amoureuse de lui. (...) Je me rappelle juste qu'il a sorti la caméra. Je me suis sentie un peu forcée de la faire. C'était comme un viol digital", se rappelle-t-elle. Rien n'aurait pu préparer la très jeune femme qu'elle était à la diffusion en masse de cette vidéo volée en 2004. Alors qu'elle approche de la quarantaine, Paris Hilton souhaite plus que jamais que son expérience serve de leçon aux jeunes générations marquées par le revenge porn. "Cette sextape, c'est quelque chose que je regretterai toujours. J'étais une adolescente. J'étais amoureuse. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, ça arrive. Je pense beaucoup aux filles plus jeunes - surtout quand elles sont en couple - qui veulent tellement être amoureuses et faire confiance, qu'elles partagent tout. Mais on ne sait jamais ce qu'il va se passer, parce que les gens changent et certains mecs ne sont pas des hommes bien", estime-t-elle dans des propos traduits par PurePeople.