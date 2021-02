Pour Esmé Bianco, qui a incarné le personnage de Ros dans les trois premières saisons de Game of Thrones, Marilyn Manson est un véritable danger public, unAprès Evan Rachel Wood, l'Anglaise a partagé son expérience glaçante avec la star dans The Cut.

Performeuse burlesque, c'est à travers Dita von Teese, icône du genre, qu'elle rencontre le chanteur américain en 2005. Plusieurs années plus tard, il l'invite à figurer dans le clip de sa chanson "I Want to Kill You Like They Do in Movies", qui signifie littéralement "je veux te tuer comme ils le font dans les films". Annonciateur ou presque. Attachée à l'aide de câbles, battue avec un fouet et un sex-toy capable de lâcher des décharges électriques, affamée durant trois jours, régime à base de cocaïne... tels sont les sévices qu'elle aurait subis au court de sa relation avec lui en 2009, où violence et manipulation étaient de mise. Aujourd'hui, Esmé Bianco n'hésite pas à qualifier de "monstre" celui qui a détruit sa vie ainsi que "celle d'autres femmes".

Lâché par son label, Marilyn Manson nie toujours les accusations qui pèsent contre lui.