Inutile de le rappeler, entre Johnny Hallyday et les Harley-Davidson, c’est plus qu’une histoire d’amour. Passionné de belles mécaniques, le rocker français vouait une admiration sans limite aux grosses cylindrées de la marque américaine avec lesquelles il s’affichait le plus souvent possible. Ce n’est pas pour rien que la statue qui lui rend hommage sur le parvis de Bercy – même si de l’avis de tous, c’est tout sauf une réussite – représente une Harley.

Vendredi soir, dans le cadre du salon Retromobile qui se tient à Paris, l’une des motos ayant appartenu au chanteur a été mise en vente. Estimée entre 50 000 et 250 000 euros, elle a été vendue pour 470 840 euros au terme d’une enchère qui mettait aux prises 10 acheteurs potentiels. L’acquéreur, qui a donc déboursé près d’un demi-million d’euros pour s’offrir la machine, est resté anonyme.

La Harley mise en vente vendredi soir n’était pas n’importe quelle moto, elle a toute une histoire qui la relie à Johnny. Ce modèle Softail Heritage 1340 était la monture du Taulier lors de son roadtrip américain de 1990. Rapatriée en France, elle a ensuite été offerte au chanteur par Pascal Nègre, alors patron d’Universal France. Repeinte en bleu électrique, c’est elle que l’on voit dans le clip “I Can’t Stop Wanting You” extrait de l’album Rough Town de 1998.

C’est aussi sur cette même Harley que Johnny avait paradé dans le Stade de France, toujours en 1998, notamment lors de l'interprétation de "Gabrielle". Ce jour-là, un fan avait hérité de l’engin au terme d’un concours. C’est lui qui a mis la moto en vente vendredi. Il s’est engagé à verser une partie de la somme récoltée à une association créée par Laeticia Hallyday.

Le montant record auquel a été adjugée cette Harley-Davidson contraste avec la difficulté rencontrée ces dernières années pour vendre des voitures ayant appartenu à Johnny qui a collectionné les plus beau et les plus improbables modèles toute sa vie durant. En décembre 2019, son Hot Rod bleu ciel construit sur bas d’un châssis de Citroën C6 des années 30 n’avait pas trouvé preneur. Il était proposé à 230 000 euros. Si son ancienne Ferrari 512 TR, s’est, elle, vendue 270 000 euros en septembre 2020, en 2018, sa Ferrari Testarossa estimée entre 2,5 et 3 millions d’euros, n’a pas connu le même sort. L’enchère la plus haute n’ayant pas atteint le plancher nécessaire pour l’acquisition.