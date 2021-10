Les aficionados de Secret Story se souviennent certainement de cette candidate : Nathalie Andreani. Il y a quelques jours, l 'ancienne candidate de télé-réalité donnait une interview à La DH où elle expliquait son nouveau business : influenceuse du sexe et modèle de charme 2.0 . Cette semaine, c'est dans le magazine Public qu'on la retrouve et cette dernière a glissé quelques confidences sur sa vie privée et sentimentale.

"Je suis célibataire depuis sept ans. Ma dernière vraie relation… c’est Vivian (son ex-compagnon avec qui elle avait participé à Secret Story, NDLR). Après j’ai eu une relation avec un gendarme, il avait 25 ans, mais il habitait à 1 000 kilomètres, on se voyait une fois par mois. Ce n’était pas une vraie relation. En tout cas, aujourd’hui, je suis très bien comme je suis. Si je rencontre quelqu’un, je ferai des concessions mais je n’arrêterai pas ce que je fais".

Sa popularité et son charme ne laissent toutefois pas indifférent beaucoup de personnes, quitte à lui proposer une somme folle pour passer une nuit avec elle. Un joueur de football jouant (ou ayant joué) pour l'Equipe de France a d'ailleurs tenté une approche financière pour passer du temps avec Nathalie Andreani comme elle le révèle. "Un joueur de foot m’a proposé 50 000 euros pour passer la nuit avec moi. Plus d’une fois d’ailleurs, mais j’ai refusé ! C’était un joueur de l’Équipe de France… J’étais choquée... C’est dommage, parce qu’il m’aurait plu sans qu’il me propose cet argent".