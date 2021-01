Lenty Frans a été élue Miss Belgique en 2016 et a obtenu la sixième place au concours Miss Monde. Un joli parcours pour la Belge originaire d'Anvers et qui était jusque-là un coeur à prendre. Elle s'était d'ailleurs déjà confiée sur le sujet à nos confrères de Het Laatste Nieuws. " Si je rencontre l'homme de ma vie demain, je ne vais pas lui montrer la porte. Seulement, je ne tombe pas amoureuse facilement. J'ai pas mal d'amis masculins. Mais ce petit plus, cette étincelle, cela arrive rarement".

Aujourd'hui, il semblerait que la jolie blonde est enfin eu cette étincelle et non pas avec un homme comme elle le laissait entendre, mais avec une femme prénommée Leonie Witters. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram en postant une photo de sa chérie et elle. En légende, elle écrit: "Je suis tombée amoureuse de toi, je suis toujours en train de tomber amoureuse". Une nouvelle qui a enthousiasmé sa communauté qui s'est empressée de la féliciter.