Dans une vidéo postée sur Instagram, Miss France 2019 avoue avoir été attaquée à Paris par un groupe de mineurs.

Alors que les malfrats ont ensuite tenté de lui voler son téléphone, la jeune femme raconte son ressenti. "Je suis en colère parce que je me suis fait agresser. Je me suis sentie faible et démunie".

La musicienne de 26 ans n'en est pas restée là puisqu'elle a immédiatement sorti son téléphone pour filmer les agresseurs, partis en se couvrant le visage. "Les choses n'en resteront pas là. Si moi j'ai vécu ça et que j'ai pu vous le montrer, des milliers d'autres subissent pareil et pire, et ne disent rien. Le silence n'a pas lieu d'être".

Avant de conclure. "S'il vous arrive une agression, dites-le. Faites le savoir parce que ce n'est pas votre faute".