Bref, si vous vous posiez la question d'à quoi ressemblerait bien nos héros et héroïnes de Disney dans la vraie vie, voilà qui est chose faite par Darky.Artist. Elle partage ses créations -pas uniquement du monde de Disney, mais aussi de l'univers cartoonesque ( Les cinq légendes Barbie , etc.) - très réalistes sur son compte Instagram où plus de 13 000 personnes suivent quotidiennement ses dessins. Si certains sont certes moins réussis que d'autres, ces portraits n'en restent pas moins bluffants.