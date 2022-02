La jeune Belge est prise à parti par un hacker, qui lui mène la vie dure.

Ce dernier a déjà hacké et supprimé son compte Instagram à deux reprises, révèlent nos confrères du Nieuwsblad. Un drame pour la candidate puisque les réseaux sociaux sont cruciaux pour se faire connaitre et pour convaincre le public de voter pour elle.

"Dans une vidéo qu'ils m'ont envoyée, il (ndlr: le hacker) annonce qu’il ne va pas s’arrêter" confie-t-elle. "J’ai perdu tous mes 6.000 abonnés, et mes mails ont également été hackés".

Lors d'un voyage en Egypte, elle s'est connecté via un accès non sécurisé. L'expert a sauté sur l'occasion et a réussi à la bloquer une deuxième fois en signalant massivement son compte, indique la jeune fille de 25 ans.

Le hackeur tente encore de prendre contact avec Silvana mais celle-ci ne veut pas se laisser faire. " Il a même menacé mes amis et les membres de ma famille qui sont sur Instagram de faire la même chose. Mais je ne vais pas l’appeler, ni même lui donner un cent. J’espère que la police trouvera son identité et que ce cauchemar prendra fin", explique la candidate qui a porté plainte.