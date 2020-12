Décidément, les polémiques sont légions au sein du concours Miss France. Le 19 décembre aura lieu la centième édition de l'élection Miss France, mais Geneviève de Fontenay ne s'y rendra pas. Une décision qui fait beaucoup parler, et qui était au centre des discussions dans "Touche pas à mon poste" vendredi soir sur C8. Une nouvelle fois invitée sur le plateau de l'émission, Nathalie Marquay a donné son avis sur la question, mais surtout sur le personnage de Geneviève de Fontenay en lui-même. Très proche de Geneviève de Fontenay au moment de sa participation au concours de beauté, la femme de Jean-Pierre Pernaut n'apprécie plus beaucoup son ancienne "deuxième maman".

Selon ses dires, l'ex présidente du Comité lui a fait "trop de coups bas". "J'ai envie de le dire à l’antenne : elle a vendu le faire-part de mon mariage !”, a notamment raconté Nathalie Marquay, "Je ne l’avais pas invitée, parce qu’on était en discorde, et elle m’avait supplié de l’inviter. Je lui avais dit non. Mais j’avais invité son amie, et j’ai su par son amie qu’elle avait piqué le faire-part de mon mariage chez sa copine". Le faire-part en question s'est ensuite retrouvé dans le journal France Dimanche, "les grands amis" de Geneviève de Fontenay, a expliqué l'ancienne mannequin.

Évidemment, les propos de Nathalie Marquay ont fait bondir "la dame au chapeau", qui a réagit dans une lettre publiée par le site jeanmarcmorandini.com. "Profondément choquée et scandalisée", Geneviève de Fontenay s'est offusquée de voir son ancienne protégée "vociférer, meugler comme les vaches de son 'pépé', des mensonges éhontés et absurdités pareilles". " 'Geneviève de Fontenay' n'est pas un nom que l'on active quand on a besoin de buzz et de vues. Qu'elle n'oublie pas d'où elle vient !", a encore écrit l'ex-directrice de Miss France. Ne s'arrêtant pas là, elle a ajouté que Nathalie Marquay était "une Miss France sans intérêt, sans éducation ni talent", sans "aucune classe et vulgaire", une "chroniqueuse (de merde) dans TPMP".

"Hier soir, elle a fait honte à l'Organisation Miss France et à la France entière. Je demande instamment qu'elle soit retirée du jury de Miss France 2021. Nathalie Marquay mériterait une destitution. Pour moi, elle est rayée de l'histoire. Miss France n’a pas besoin de s'encombrer d'une personne comme elle", a conclu Geneviève de Fontenay dans sa lettre. Des propos incendiaires, qui feront certainement réagir la principale intéressée d'ici peu.