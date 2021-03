Lorsque l'on est une célébrité à la tête d'une fortune qui frôle le milliard de dollars, vos dons sont naturellement scrutés à la loupe par le commun des mortels. Et c'est le cas de Kylie Jenner dont l'apparente avarice a ulcéré plus d'un internaute.



Si la cadette du clan Kardashian, qui est à la tête d'un véritable empire des cosmétiques, se retrouve au coeur d'une nouvelle polémique, c'est parce que son maquilleur et ami Samuel Rauda a été victime d'un terrible accident de voiture. Pour lui venir en aide, une cagnotte a été mise sur pied. L'objectif ? Amasser les quelque 60 000 dollars de frais médicaux du jeune homme. La star de télé-réalité a partagé l'information, urgeant ses fans à participer. La star de 23 ans a même mis la main au portefeuille et a fait don... de 5000 dollars. Une somme qui lui a valu le statut peu glorieux de "radine" alors même qu'elle était la célébrité la mieux payée du monde en 2020.

Sous le feu des critiques, Kylie Jenner a tenu à s'expliquer. "Tous les gens qui me connaissent savent que je fais les choses avec le cœur et que j’essaie d’aider à chaque fois que je le peux. Restons positifs et gardons Sam, sa famille et toutes les personnes qui traversent une période difficile dans nos pensées", a-t-elle écrit sur Instagram. Pas sûr que cela fasse taire les critiques pour autant.