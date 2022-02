Cela s'est passé le 5 février dernier, à Tempe, en Arizona. Heather McDonald était sur scène pour son spectacle et balancer des vannes. Après avoir raconté qu’elle était "vaccinée, boostée", qu’elle n’a "jamais eu le Covid" et se sent "protégée par Jésus qui l’aime plus que quiconque", l'humoriste canadienne fini par s’effondrer sur l'estrade où elle jouait. Hilarité dans la salle. A demi-inconsciente au sol, les spectateurs pensaient qu'il s'agissait d'une blague mais le spectacle a été interrompu. Heather Donald a en effet été admise dans un hôpital local pour des examens complets. A ce jour, les tests n’ont révélé aucun problème médical sous-jacent suite à cet accident.

"Quand vous vous évanouissez sur scène après vous être vantée d’avoir été vaccinée"

La comédienne de 51 ans, qui souffre tout de même d’une fracture du crâne après son malaise sur scène, a tenu à réagir sur Instagram ("Quand vous vous évanouissez sur scène après vous être vantée d’avoir été vaccinée") et rassurer ses fans. "Je me suis évanouie sur scène. Je me suis levée, j’ai fait une blague et je me suis sentie tellement étourdie. Oh ! mon Dieu. Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Je me sens si mal qu’ils ont dû dire à tout le monde de partir et ils ont annulé le deuxième spectacle.Tempe, je reviendrai”.