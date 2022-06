"Ça me brise le coeur"

L'influenceuse de 41 ans a en effet eu l'immense et surprenant privilège de porter la pièce que l'actrice mythique avait choisie pour susurrer "Happy Birthday, Mr. President" à JFK en 1962. Aujourd'hui, c'est avec effroi que la Toile a appris que la robe a été endommagée. Des signes d'usure sont visibles et certains cristaux qui ornent ce petit bout de pop culture ont disparu par endroits. "La robe de Marylin Monroe qui a été détruite par Kim Kardashian au Met Gala, ça me brise le coeur" ou encore "une honte sans nom, l’idée de base était totalement abjecte", peut-on lire sur Twitter