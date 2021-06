L'influenceuse Jazz Correia est dans la tourmente: elle est accusée de "blackface". Celle qui vit à Dubai et déclare toucher "300.000 euros par mois" a posté une photo sur les réseaux sociaux où elle a décidé de peindre la moitié de son visage en noir. Une publication bien réfléchie, puisque l'ex-candidate de télé-réalité avait donné rendez-vous à ses followers: "Ce soir à 18 heures, je vais poster une photo. N’oubliez pas d’aller voir, de reproduire et de partager un maximum."

"Hello les guys, je lance aujourd’hui un challenge qui consiste à se peindre le visage dans la couleur opposée à la nôtre afin de montrer au monde entier que peu importe notre couleur de peau nous sommes beaux, nous restons identiques. J’ai décidé d’appeler le challenge #whatdoesitchange! En 2021, vivre encore le racisme n’est pas acceptable! Disons tous ensemble non au racisme!", a-t-elle écrit en dessous de sa photo. La publication n'a pas fait long feu et a rapidement été supprimée suite aux réactions des internautes.

"J'ai trouvé ca trop mignon"

Après avoir supprimé sa publication, le jeune femme a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour défendre son idée

Si elle a supprimé la publication, elle n'a pas souhaité présenter des excuses: " Je ne peux pas dire désolé. C'était vraiment pour être solidaire, Je ne trouve pas du tout que l'idée était mauvaise."