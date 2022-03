Ça a chauffé jeudi soir sur la plateau de. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont accueilli une influenceuse qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours: Ruby Nikara. La jeune femme vient de lancer un business qui pose question: elle a décidé de vendre... l'eau de son bain. Le site de Ruby Nikara propose donc un bocal d'eau de son "merveilleux bain", à 1500€.

Surprise par le succès de sa première idée, l'influenceuse - dont le "but dans la vie" est d'être riche et d'avoir une Lamborghini rose - a décidé quelques heures plus tard de proposer à ses abonnés ses culottes déjà portées... "100 euros seulement" pour une culotte Victoria's Secret, explique-t-elle dans une vidéo annonçant sa nouvelle "collection". "Mes culottes ne sont pas sales, car je suis une fille propre [...] je prends des bains tous les jours", précise-t-elle également...

Débat houleux sur le plateau

Et ce commerce marche, selon les dires de Ruby Nikara. Elle est donc venue le défendre dans Touche pas à mon poste. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les échanges ont été houleux. Ruby Nikara, 21 ans, a déclaré qu'elle ne cherchait "pas le buzz", mais qu'elle était contente que ses abonnés aient accroché à ses idées. "Maintenant voilà, je fais du business, je crée des entreprises et je gagne bien ma vie", a-t-elle lancé. Une affirmation qui a fait bondir Raymond Aabou, l'un des chroniqueurs de Cyril Hanouna. "Tu peux me dire combien d'entreprises tu as créées? Tu dis 'des' entreprises, ce serait bien que tu les cites, ce serait un bon exemple pour les jeunes qui nous regardent", lance le Raymond Aabou, agacé par les dires de Ruby Nikara. Cette dernière tente alors de se défendre, parlant de l'entreprise qui porte son nom, avant de dire "Bon, je m'en fous" pour clore le débat.

Mais le débat ne s'est pas arrêté là, car le chroniqueur a ensuite insinué que les 500.000 abonnés de la jeune femme sur les réseaux sociaux pourraient très bien tous être "débiles". Ce qui n'a pas plu à Ruby Nikara, qui s'est emparée de son escarpin en menaçant de le lancer à la figure de Raymond Aabou. "Tu n'insultes pas mes abonnés!", s'est énervée Ruby Nikara, alors que les autres chroniqueurs se mêlaient au débat.

Finalement, les débats se sont quelque peu calmés... lorsque Raymond Aabou a été invité à quitter le plateau. "On parle de ce qui buzze. Si la ligne éditoriale de l'émission ne te convient pas, tu peux y aller", a en effet lancé Cyril Hanouna. Ni une, ni deux, son chroniqueur s'est levé et est parti.