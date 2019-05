C’est en la chapelle Saint George à Windsor que lady Gabriella Windsor a épousé Thomas Kingston.

La mariée âgée de 38 ans, avait choisi la créatrice italienne connue pour son style élégant et romantique Luisa Beccaria pour la création de sa robe.

Lady Gabriella a confié qu’elle avait toujours admiré les tenues de la créatrice et que ce soit s’imposait forcément en un jour si important.

Une robe d’une ligne pure avec dentelles, tulle et un long voile de six mètres de long qui faisait merveille sur les escaliers menant à la chapelle.

Dans ses cheveux, la jeune femme absolument radieuse maquillée très légèrement, portait pour la première fois le diadème dit de la City avait été offert par la City de Londres à la princesse Marina de Grèce et de Danemark lors de son mariage avec le duc de Kent (fils du roi George V) en 1934. Ils sont les grands-parents paternels de lady Gabriella.

La reine Elizabeth, qui arborait un manteau fuchsia, avait fait le déplacement tout comme son époux le duc d’Edimbourg.

On vit la souveraine particulièrement souriante, deviser avec son petit-fils le prince Harry venu en voisin et en solo.

On imagine que son épouse était aux petits soins dans leur demeure de Fromgmore cottage avec le petit Archie.

Le prince William s’était fait excuser, devant honorer un autre engagement officiel. Pas non plus de Kate. En revanche, présence des princes Andrew et Edward, et de leur sœur la princesse royale avec son époux le vice-amiral Timothy Laurence.

Autre invitée très remarquée la princesse Beatrice d’York venue en compagnie de son amoureux le comte italien Edoardo Mapelli Mozzi, ce qui fait penser que la princesse sera peut-être la prochaine mariée chez les Windsor.

Sa mère Sarah Ferguson était également de la noce, marquant son retour ponctuel au sein de la famille après avoir assisté au mariage du prince Harry et forcément au mariage de sa fille la princesse Eugénie d’York.

Parmi les autres invités, on pouvait relever Pippa Middleton et son époux James Matthews. Pippa fut proche du marié Thomas Kingston et depuis ils ont conservé des liens de belle amitié. Thomas et Gabriella ayant d’ailleurs été conviés au mariage de Pippa. Les parents de la duchesse de Cambridge et de Pippa, Carole et Michael étaient aussi venus, de même que leur fils James avec sa compagne française.

Après la cérémonie , le prince Michael et la princesse Marie Christine de Kent donnaient une réception à Frogmore House sur le domaine de Windsor.

De l’avis de la presse anglaise, ce mariage bien moins médiatisé mais en présence de la souveraine, était surtout l’occasion d’assister au happy end d’un membre de la famille royale britannique réputée pour sa très grande classe et son énorme discrétion, une lady qui n’est pas une princesse mais qui a indubitablement hérité la grâce de sa grand-mère paternelle la sublime princesse Marina.