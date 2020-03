"Vers 2020, une sévère maladie de type pneumonie se répandra à travers le globe, attaquant les poumons et les bronches, et résistant à tous les traitements connus", avait ainsi écrit l’auteure Sylvia Browne, se prétendant médium, il y a 12 ans dans son livre La Fin des temps : prédictions et prophéties sur la fin du monde.

"Fait sans doute plus déroutant que la maladie en elle-même, elle disparaîtra aussi rapidement qu’elle est arrivée, et frappera à nouveau dix ans plus tard avant de totalement disparaître." C’est cet extrait du bouquin - qui se vend aujourd’hui comme des petits pains - que Kim Kardashian a publié sur son compte Twitter. "C’est ma sœur Kourtney qui me l’a envoyé." Alors, charlatanisme ou vérité ? Très connue du monde médiatique américain, Sylvia Browne emportera toutefois le véritable secret de cette histoire dans sa tombe… vu qu’elle est disparue en 2013.