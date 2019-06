Le policier à moto qui les escortait a en effet renversé Irène, une octogénaire à vélo qui circulait, selon The Sun, du mauvais côté de la route. Résultat: la dame de 83 ans a été héliportée à l'hôpital et serait dans un état grave mais stable, souffrant notamment d'une fracture du bassin.

Le couple princier serait très touché, selon le Daily Mail qui rapporte des propos d'un de leurs porte-paroles. "Ils sont profondément inquiets et attristés", affirme-t-il. Kate et William seraient entré en contact avec la famille de la victime et auraient l'intention de lui rendre visite.