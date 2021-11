Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un jet qui retournait à Monaco, la princesse Charlène s'est confiée depuis le tarmac de l'aéroport international King Shaka (Afrique du Sud).

“Cela a été une période éprouvante d’être ici, mais en même temps, cela a été merveilleux d’être de retour en Afrique du Sud. Les médecins ont fait un formidable travail”, a-t-elle adressé à la presse présente pour capturer les images de son retour, elle qui était partie pour soigner une infection ORL.

Après six mois passés à l'étranger, la princesse de 43 ans était impatiente retrouver ses jumeaux Jacques et Gabriella. “J’ai tellement hâte de retrouver mes enfants. Merci l’Afrique, merci à tous et que Dieu vous protège”.