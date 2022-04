Une sortie sans pincettes. Très active sur les réseaux sociaux, la "Team Johnny Depp" vient de trouver un nouveau membre en la personne d'Ireland Baldwin. La fille de l'acteur Alec Baldwin et de Kim Basinger a dit tout le bien qu'elle pensait d'Amber Heard alors qu'une nouvelle semaine de témoignages vient de débuter au tribunal de Fairfax.

"Manipulatrice et froide"

"Le truc, c'est que je connais des femmes qui sont exactement comme ça", a d'abord écrit le mannequin sur Instagram. "Elles sont manipulatrices et froides, et elles utilisent leur féminité pour jouer les victimes et retourner tout le monde contre l'homme, parce que nous vivons dans une société où il est cool de dire que les hommes sont tous les pires, etc.", a-t-elle poursuivi dans une Story relayée par les médias américains.

"En tant qu'être humain, elle est un désastre absolu et une personne horrible. J'espère que Johnny retrouvera sa réputation et sa vie. Et j'espère qu'il jouera dans cinq autres films Pirates des Caraïbes", a-t-elle tranché. Johnny Depp a d'ores et déjà déclaré qu'il n'enfilerait plus jamais le costume de Jack Sparrow sur grand écran après avoir été remercié par Disney.