Pour 600 000 $ de moins.

Histoire de placer leurs petites économies, Kim Kardashian et Kanye West avaient décidé d’acheter un appartement ultrasécurisé avec vue sur la plage de Miami pour la bagatelle de 14 millions $. Une photo de paparazzi plus tard, ils ont décidé que l’endroit n’était pas assez isolé et qu’ils préféraient investir aux Bahamas. Quitte à perdre 600 000 $, d’après TMZ. Mais quand on n’aime pas, on ne compte pas…