Selon la définition du dictionnaire, un mème est "un texte, une image ou une vidéo massivement repris, déclinés et détournés sur Internet de manière souvent parodique, qui se répandent très vite, créant le buzz". Fan de poker, le chanteur a été photographié lors d’un tournoi. Très concentré derrière ses lunettes noires, il a fait rire et à inspirer la twittosphère. "Quand tu jettes un coup d’œil le 20 du mois, sur ton compte bancaire", a écrit un internaute. "Ne pas rendre son contrôle pour accuser la prof d’avoir perdu la copie", a plaisanté un autre. Et ce n’est pas tout. "Rajouter des caractères en blanc sur fond blanc sur le fichier Word à rendre en cours pour atteindre le nombre de caractères minimum", " Quand je drague mon coloc avec un compte fake Tinder pour qu’il fasse le ménage parce qu’il croit qu’une meuf va venir dormir à la maison" ou encore "Quand ta mère te punit et que tu dois rester à table sans bouger", ont ajouté d’autres intervenants.