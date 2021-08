À peine libérée de la tutelle de son père (qui durait depuis 13 ans), voici qu’une nouvelle tuile s’abat sur la tête de Britney Spears. D’après le site TMZ, généralement bien informé, une plainte aurait été déposée contre la chanteuse par une de ses anciennes femmes de ménage. Alors que cette dernière rentrait de chez le vétérinaire, où elle était allée faire soigner… pour maltraitance animale, un des chiens de sa patronne, elle aurait été violemment prise à partie par Britney qui se serait emparée de son téléphone, le lui arrachant des mains et le jetant contre le mur. Contactée par les autorités, l’interprète de Oops ! I did it again n’aurait pas souhaité répondre aux enquêteurs.

Rappelons que, voici quelques jours à peine, elle avait publié, sur ses réseaux sociaux, des photos d’elle topless, expliquant avec force détails les raisons de son geste. “Je suis venue au monde nue et j’ai honnêtement l’impression que le poids du monde a été sur mes épaules et cela m’a fait me voir de cette façon. Je voulais me voir d’une manière plus légère”, écrivait-elle. Peut-être était-ce déjà pour cette raison qu’en 2007 elle s’était rasé le crâne : quelques grammes de cheveux en moins, c’est sûr, ça permet aussi de se voir de manière plus légère…