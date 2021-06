Pour les fans de Johnny, le 15 juin est une date sacrée puisqu’il s’agit de celle de l’anniversaire du rocker. Cette année, il aurait eu 78 ans.

Ses proches aussi n’ont pas oublié, à commencer par David Hallyday. Le fils du chanteur a rendu hommage à son père avec une photo symbolique publiée sur son compte Instagram. On le voit mettre son visage dans la gueule d’un loup avec ces quelques mots en guise de commentaire : “L’histoire est riche en légendes avec les loups… Emblématique. Il n’était pas rare qu’il soit vénéré tel un Dieu… Surtout aujourd’hui.”





L’allusion à Johnny est évidente, lui qui s’était fait tatouer le visage d’un loup sur la peau. À de nombreuses reprises, l’animal s’est aussi invité dans son œuvre. La dernière fois, c’est dans le clip de “Pardonne-moi”, extrait de l’album posthume Mon pays c’est l’amour.

Cette publication de David Hallyday a été immédiatement likée par Laura Smet, la fille du rocker. Elle aussi y est allée de son hommage à son père à travers une photo de lui sur un cheval cabré à voir dans sa story.

© Instagram/D.R.

Sur sa page, elle a publié une photo d’elle lors de son mariage avec ce commentaire : “2 ans” ponctué d’un cœur. Ce bonheur de la vie conjugale, elle l’a étalé en long et en large dans la dernière édition de Madame Figaro, elle qui est habituellement très discrète sur sa vie privée. David Hallyday n’a pas manqué de saluer ce bonheur sur la publication.

On the road again

Et Laeticia Hallyday ? Elle avait pris les devants et emmené ses enfants, Jade, accompagnée de son petit ami, et Joy, dans un roadtrip dans le désert de Californie en hommage à son mari. Ils ne sont pas seuls. Le prince Emmanuel Philibert de Savoir et l’actrice italienne Nadia Lanfranconi les accompagnent. Chaque épisode filmé par Laeticia Hallyday est frappé du hashtag #RoadtripHohnny.

© Instagram/D.R.

Plus classique, la dernière épouse du rocker a aussi posté en story une photo d’elle et de ses filles au bord d’une piscine sous le regard du patriarche. Le cliché est légendé : “Souvenirs”.

© Instagram/D.R.



Quant aux fans, leur cadeau d’anniversaire, c’était la sortie de l’enregistrement audio et vidéo du concert de Bercy en 2003. En septembre viendront l’inauguration de la statue de Johnny à Bercy et le concert hommage qui se déroulera dans la salle juste à côté. Une scène qu’il a foulée près d’une centaine de fois, un record.