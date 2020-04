Jean-Paul Belmondo a été salué comme il se doit par ses amies et amis.

Ce n’est peut-être pas un anniversaire rond comme on les appelle habituellement mais qu’importe. Pour ses 87 printemps, Jean-Paul Belmondo a été fêté comme il se doit par une pluie de stars. Pierre Richard y est allé d’un sobre "Joyeux anniversaire à mon ami Jean-Paul Belmondo" qui vaut surtout par la photo sur laquelle il apparaît en compagnie de "l’as des as".

Le cascadeur Rémy Julienne, qui était derrière toutes les acrobaties que faisait Belmondo, que ce soit en hélicoptère, lors d’une course-poursuite ou sur le toit d’un métro en mouvement, n’a pas non plus manqué son rendez-vous annuel avec celui qu’il appelle "son ami de toujours". "Il y a des amitiés qui perdurent et se bonifient avec le temps", a-t-il écrit en accompagnant ses mots de photos d’époque et plus récentes.

Guillaume Canet, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Patrick Bruel, Estelle Lefébure, Elsa Zylberstein, Marina Foïs, Bernard Montiel, Jean-Luc Reichmann et bien d’autres ont fait de même. Emma de Caunes a repris des mots qu’il avait prononcés dans une interview donnée il y a longtemps : "À dix ans, je me mettais dans la peau de Gary Cooper et Humphrey Bogart. N’est-ce pas cela être acteur : jouer à… et y croire tellement que les autres y croient aussi ?"

Enfin, son fils Paul a également souhaité un joyeux anniversaire à son indestructible père : "Toujours optimiste, ne jamais se plaindre et surtout ne jamais renoncer."