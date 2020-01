Pour la première fois dans l’histoire de la monnaie britannique, un groupe de rock est associé à la reine Elizabeth II.

Avec ce sens de l’humour qui caractérise nos voisins d’outre-Manche, c’est la formation Queen qui se trouve réunie avec la Queen sur une pièce commémorative. Y sont représentés la batterie de Roger Taylor, les guitares de Brian May et John Deacon, ainsi que le micro et le piano de Freddie Mercury. Cerise sur le gâteau : selon le designer Chris Facey, les trois notes enfoncées du clavier correspondent au début de "Bohemian Rhapsody". La pièce de base est mise en vente 13 livres sterling, celle en or à 2 020 livres.