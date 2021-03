Disparue en 1996, à presque cent ans, l'inoubliable Poupette a fait un heureux: c'est Clément Anger, l'un des nouveaux acheteurs d' "Affaire conclue", qui est reparti avec le bronze, pour la somme de 1800 euros.

L'objet s'appelle le "Trophée de l'Arlequin", et il a été reçu par Denise Grey lors de La nuit des étoiles au Gala de l'Union des artistes en 1981. Mais la petite-fille, Sophie - elle-même fille des comédiens Suzanne Grey et André Bervil - n'aime pas cette drôle de sculpture. Du coup, elle a décidé, comme les nombreux anonymes qui participent à l'émission de Sophie Davant, de s'en débarasser. L'occasion pour la vendeuse de se souvenir de sa piquante grand-maman, qu'elle décrit, à la ville comme à l'écran comme une femme "et nourrissant un énorme "".