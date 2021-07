L’interview du réalisateur Javier Olivares au quotidien espagnol El Pais en a surpris plus d’un. Il y annonçait son projet d’une série dans la veine de "The Crown" centrée sur le règne de presque 40 années du roi Juan Carlos I d’Espagne.

Prévue sur trois saisons avec à chaque fois 10 à 12 épisodes, la série qui s’appelle à ce jour "El Rey" (le Roi) se base sur la biographie de Pilar Eyre "Yo el Rey" dont le contenu est parfois sujet à caution. On ignore encore quelle plateforme diffusera la série.

Olivares entend n’écarter aucun pan du règne du souverain qui a abdiqué en 2014. Il y sera bel et bien question de la vie sentimentale mouvementée de Juan Carlos et de son "affaire" avec Corinna Larsen qui l’a empêtré dans des affaires financières et de lobbying.

Depuis la diffusion sur la plateforme Netflix de "The Crown" qui raconte le règne d’Elizabeth II et qui a connu un engouement tout particulier en 2020 avec des épisodes relatifs à l’entrée de la princesse Diana dans la famille royale, le concept fait des émules.

Une série est en cours de réalisation pour la famille royale de Suède. Pas encore de précisions pour la version espagnole des acteurs pressentis ni des moyens budgétaires car la force de "The Crown" réside justement dans les moyens financiers qui ont été déployés pour reconstituer au mieux les scènes et décors y compris dans le respect des tenues portées par les protagonistes.

Ce n’est pas la première fois qu’une série est consacrée à la famille royale espagnole. En 2010, la chaîne Telecinco avait émis "Felipe y Letizia" qui revenait sur la romance entre le futur roi Felipe et la journaliste Letizia Ortiz jusqu’à leurs fiançailles.