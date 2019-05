La star américaine de l’humour sera pour la première fois en spectacle - pour deux séances - à la Madeleine, le 28 mai prochain. Référence mondiale du rire, il est le compagnon de l’humoriste française Blanche Gardin.



Celle-ci n’a d’ailleurs pas manqué de l’égratigner lors de la remise des Molières lundi soir. "Il s’était passé quelque chose d’un peu magique l’année dernière quand j’ai reçu mon premier Molière où j’ai pu remercier Louis C.K. pour l’inspiration. Ça lui est revenu aux oreilles. Et du coup, on s’est rencontrés et grâce à ça, je l’ai pécho ! Du coup, cette année, ça me tenait vraiment à cœur de remercier Bradley Cooper parce que, vraiment, son travail m’a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée…" Et Blanche Gardin d’ajouter, devant une salle hilare, une pique bien sentie à celui qui est aussi accusé d’exhibitionnisme devant cinq femmes: "J’en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe." Ces deux-là font la paire !