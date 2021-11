"Je ne vous raconte pas toujours ma vie privée, écrit ainsi Eric Boschman sur son compte Facebook. Mais là, je vous dois quelques mots parce que quelques événements vont être postposés dans les dix/quinze jours à venir. J’ai voulu bricoler et j’ai pris une pelle. Celle des pompiers."

"Que les trolls se clament, j'étais à l'eau!"

Et le célèbre sommelier belge, en partageant des photos impressionnante de son intervention chez lui, de poursuivre sa mésaventure. "Je dois remercier les infirmiers et le médecin du SMUR qui m’ont pris en charge très vite avec le sourire. Puis les pompiers qui ont été d’une efficacité sans failles. Et enfin les urgences de Sainte Elisabeth. Bref, beaucoup de bruits et d’agitation pour une double luxation des épaules, quelques ligaments arrachés et des micro-fractures. VOUS N’ÊTES PAS ENCORE DÉBARRASSÉS DE MOI. Et que les trolls se calment j’étais à l’eau on reste en contact, à bien vite. Bises"

Fervent admirateur de Philippe Croizon

Eric Boschman a aussi réagi sur Twitter. "Je risque d’être un peu lus calme pendant quelques jours. Je suis un fervent admirateur de Philippe Croizon (cet athlète amputé des quatre membres et qui ne manque jamais d'humour, Ndlr.) depuis longtemps. Mais là, immobilisé du haut pour les quatre prochaines semaines; je n’entrevois qu’à peine son quotidien et je suis vraiment admiratif ♥️ " Et il termine par le hashtag #putaindechelle