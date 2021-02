"Nous ne sommes pas sortis ensemble longtemps, j'ai rompu après qu'il ait nonchalamment fantasmé sur le fait de me brûler vivante", a confié l'Américaine de 46 ans le Daily Mail. "Une fois, il a commencé à me parler violemment, et j'étais là : 'au revoir Brian'", a-t-elle ajouté à propos de l'artiste avec qui elle a eu une aventure à la fin des années 1990. L'actrice a précisé que Marilyn Manson avait une obsession pour les morsures, générant des bleus imposants. "C'était déconcertant", a-t-elle déclaré à ce sujet.

L'intéressé a nié toutes les accusations en bloc ce 1er février. "De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d'horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de comment - et pourquoi - d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité", a-t-il écrit sur Instagram.