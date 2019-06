Dans l’affaire d’agression sexuelle qui accuse Kevin Spacey, les avocats de la victime ont livré un échange de messages qui explique la drague prononcée de l’acteur américain.

Le jeune homme en question, adolescent au moment des faits, avait envoyé des SMS à sa petite amie au fur et à mesure de sa rencontre avec la star de House of Cards dans un bar. "Je pense qu’il me drague, il a attrapé ma jambe, commence-t-il. Il a attrapé mon sexe genre huit fois, il a baissé ma braguette et fait tomber mon pantalon." Si certains messages ont été supprimés entre-temps et qu’il ne s’agissait pour Kevin Spacey que d’un "flirt consenti", l’acteur de 59 ans lui aurait sans cesse offert des verres d’alcool, histoire de faire déraper les choses. "Il est gay. Il m’offre encore un verre. Je suis saoul, aide-moi. Il m’a fait trop boire. Au secours. Il a pris ma b… Kevin Spacey est gay. Je vais me prendre en photo. J’ai les preuves. Aide-moi."