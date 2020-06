A l'époque, la jeune actrice commençait tout juste à connaître le succès pour son rôle dans la série "Suits".

Mise sur pied par l'association "Erase the Hate", une vidéo tournée en 2012 pour la campagne "I won't Stand For Racism" ("Je ne tolérerai pas le racisme") a refait surface sur la toile ces derniers jours. Elle fait écho à l'actualité et au meurtre de l'afro-américain George Floyd par un policier blanc. Ces derniers jours, de nombreuses voix s'élèvent et des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde pour exprimer un ras le bol total face à un racisme qui n'a que trop perduré.



Cette vidéo montre Meghan Markle, face caméra, livrer à cœur ouvert son ressenti face au racisme dont elle et sa famille ont été victimes et sur ses espoirs d'un monde meilleur pour l'avenir.



' (Nigger = nègre en français, ndlr.), commence la Duchesse de Sussex.

"Donc je pense que pour moi, au-delà du fait d’être personnellement affectée par le racisme, juste de voir à quoi ressemble le paysage de notre pays, certainement du monde aussi, je veux que les choses aillent mieux", exprime-t-elle.



"Je suis très fière de mes origines des deux côtés. Je suis très fière d’où je viens et où je vais, mais oui, j’espère qu’au moment où j’aurai des enfants, les gens seront plus ouverts d’esprit à propos de comment les choses changent et d’avoir un monde métissé", espérait alors Meghan Markle.



C'était en 2012. Nous sommes en 2020 et au vu des récents évènements, le chemin semble cependant encore très long à parcourir avant de parvenir à cet idéal.