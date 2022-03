"Ne pas dramatiser"

L'adolescent de 16 ans qui étudie désormais à Herlusholm, pensionnat situé au sud de Copenhague, a pris part à un voyage scolaire avec ses camarades fin février. La destination ? La célèbre station de Val Thorens, en Savoie. Comme de nombreux jeunes gens de leur âge, les élèves ont passé du bon temps à la Folie Douce, incontournable chalet d'altitude local. Là, le petit-fils de la reine Margrethe II a été filmé en train de se faire asperger de champagne dans la joie et la bonne humeur.



La séquence peu protocolaire, partagée sur les réseaux sociaux avant d'être restreinte, a été abondamment commentée dans les médias du pays scandinave. Au point que le Palais a dû communiquer de manière officielle sur le sujet. "Toute personne est un média et documentariste potentiel. Un camarade de classe ou quelqu'un d'autre peut avoir plus d'impact qu'une caméra de télévision. Et on ne sait jamais quand c'est dit", a déclaré la chargée communication de la famille royale. "Il faut donc veiller à ne pas dramatiser des choses qui aux yeux des jeunes sont en fait quelque chose de normal et tout à fait acceptable", a-t-elle souligné.

B.T., un journal local, assure que les Danois soutiennent la Cour après avoir réalisé un micro-trottoir dédié à l'affaire. Une tempête dans un verre de champagne ?