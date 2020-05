En 1991, la princesse de Galles prenait part à une course dans l’école d’Harry.

Vous ne verrez pas sprinteuse plus élégante. Diana Spencer avait la réputation de faire fi du protocole royal pour laisser parler son cœur, notamment lorsqu’il s’agissait de ses enfants, William et Harry. Une rare vidéo de la Princesse qui circule sur les réseaux sociaux nous le prouve à nouveau. On y voit Lady Di, blazer court, jupe ample beige et ceinture XXL, se frotter à d’autres mamans lors d’une course organisée par l’école de son cadet, 7 ans à l’époque.

Si le compte Twitter, "That’s of a Croc" précise que la scène a lieu en 1989, Harper’s Bazaar et le Huffington Post rectifient le tir : la séquence pleine de bonnes ondes - et vue plus de 300 000 fois - a été filmée en 1991 à l’occasion du Field Day de la Wetherby School. Si la princesse de Galles termine deuxième ce jour-là, elle restera longtemps médaille d’or des personnalités les plus appréciées du XXe siècle.