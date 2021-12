Copains comme cochons, puis totalement étrangers. En 2012, Usain Bolt et Harry se liaient d'amitié lors d'un voyage officiel du prince en Jamaïque. Entre l'athlète et le futur duc de Sussex, le courant était tout de suite passé et leur complicité affichée avait fait le bonheur des locaux et des photographes. Mais depuis 2018 et l'arrivée de Meghan Markle, c'est silence radio.

"Très sérieux, très rapidement"

"Je pense qu'il est devenu très sérieux, très rapidement. Il parle de la vie conjugale et ça lui convient, il a donc laissé cette vie derrière lui maintenant", a déploré Bolt dans le Sun. Depuis le mariage d'Harry avec l'actrice, le recordman, qui avait déclaré vouloir organiser son enterrement de vie de garçon, serait sans nouvelles. "Je ne lui ai pas parlé depuis, mais j'aimerais rester en contact", a-t-il fait savoir dans le tabloïd britannique. Une bouteille à la mer de plus en direction de l'exilé californien ?