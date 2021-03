Elle n'a pas sa langue en poche, et sa visseuse non plus. Dès l'annonce d'Emmanuel Macron, qui fera un discours ce soir, retransmis sur toutes les chaînes nationales, et qui annonce un "tour de vis" aux Français, l'animatrice de télé, spécialiste en déco et maîtresse des clous, marteaux et autres clefs anglaises, s'est empressée de publier sur son compte Twitter un photo d'elle, armée et prête au combat.

"Moi koikil je suis prête pour tout ce qui concerne les vis de ce soir", écrit-elle, accompagnant son message d'un émoji représentant les cornes du diable. Autant garder le moral... et le sourire!