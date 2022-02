Ce sont nos confrères du "Parisien" qui l'annoncent: l'ex-première Dame, duement équipée, s'est envolée pour le Sri-Lanka, en compagnie de sept autres candidats, pour y vivre l'aventure "Pekin Express". Mais dans une version "célébrité" de la fameuse course d'aventure diffusée sur M6 (et en Belgique sur RTL-TVi). Ce sont donc six binômes qui, dans une version sensiblement allégée, vont aller par monts et par vaux pour tenter de remporter le Graal, au nez et à la barbe de leurs adversaires. L'émission devrait, en toute logique, être présentée par Stéphane Rotenberg.

Pour partager son aventure, Valérie Trierweiller aurait fait appel à sa meilleure amie. Parmi les autres courageux, on retrouve l'ex-miss France Rachel Legrain-Trapani qui fera équipe avec son compagnon, Valentin Léonard. Le journaliste Yoann Riou (que l'on a vu sur le parquet de "Danse avec les stars") a emmené avec lui un autre sportif, Xavier Domergue. L'humoriste Inès Reg a emporté sa soeur dans ses bagages, tandisque que le nageur handisport paralympique Théo Curin tentera de remporter la médaille en compagnie de sa manageuse. Enfin, le dernier duo à se lancer dans la course sera composé de l’influenceur Justriadh qui partagera ses coups de coeur et ses galères avec un de ses amis.

En 2010, déjà, une version "VIP" de l'émission avait été diffusée (avec notamment Sandrine Corman). Les personnalités engagées l'étaient au nom d'associations. Si l'on imagine qu'il en sera de même pour cette édition 2022, on ignore encore pour qui ils "rouleront"...