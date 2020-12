Pure fiction ou bien réalité ? La mort de Valéry Giscard d'Estaing ce 2 décembre remet un coup de projecteur sur une folle rumeur : le président français et Lady Di ont-ils eu une relation amoureuse ? En 2009, la question est sur toutes les lèvres et vient noircir les pages des journaux de part et d'autre de la Manche. La raison ? La parution cette année-là de La Princesse et le Président, un ouvrage où "VGE" met en scène une idylle (fictive) entre Jacques-Henri Lambertye, un président français, et la princesse Patricia, originaire du Pays de Galles. De quoi nourrir tous les fantasmes.

"J'ai voulu lui rendre hommage"

Après avoir fait planer le doute, l'homme politique mettra un terme définitif au suspense dans les colonnes du Point. "J'ai inventé les faits, mais pas les lieux ni les décors, que j'essaie de peindre avec une écriture très visuelle", avait-il avoué. "C'est un roman dont la princesse Diana est le personnage principal. J'ai essayé de la faire revivre, telle qu'elle apparaissait quand on la rencontrait (...) Je l'ai connue un peu, dans un climat de relation confiante. Elle avait besoin de communiquer. J'ai voulu lui rendre hommage". Selon le Times, le roman avait un but autrement plus politique à l'époque : "Cette romance sensationnelle sert à couper l'herbe sous le pied des mémoires ('Chaque pas doit être un but', Ndlr) de son ennemi numéro un, Jacques Chirac". D'une pierre, deux coups.