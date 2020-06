Les excuses publiques, dont sont si friands les Américains, constituent sans doute l’un des sommets de l’hypocrisie.

Sur les réseaux sociaux, Vanessa Morgan, alias Toni Topaz dans Riverdale, s’est plainte du traitement qui lui est réservé. "Marre de la manière dont les Noirs sont présentés dans les médias, marre qu’on nous présente comme des voyous, des personnes dangereuses et effrayantes. Marre aussi de faire la potiche unidimensionnelle à côté des personnages principaux blancs."

Et d’ajouter en commentaire qu’elle incarne "le seul personnage noir régulier de Riverdale, mais aussi le moins bien payé."

Réaction du showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa, comme s’il découvrait subitement la situation : "Elle a raison. Nous sommes désolés et nous vous faisons la même promesse que nous lui avons faite. Nous allons faire mieux afin de l’honorer ainsi que le personnage qu’elle incarne. Et tous nos acteurs et personnages de couleur."

Mieux vaut tard que jamais.