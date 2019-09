L'acteur Benoît Poelvoorde sera-t-il présent à la marche pour le climat du 20 septembre? Il a annoncé sa participation jeudi, à l'issue de la remise des Mérites wallons à Namur, lors d'une conversation avec plusieurs militants pour le climat - dont Adélaïde Charlier, avant de se rendre compte qu'il serait probablement en tournage à cette date-là.

"J'essayerai d'être là", a-t-il toutefois affirmé. "Personnellement, dire que la planète doit être sauvée en arrêtant les gens qui ont des bagnoles à essence, j'ai un peu de mal", a-t-il lancé, en référence à ses trois voitures.

"Mais oui, la planète doit être sauvée. (...) Je vais donc faire un geste solidaire", a-t-il ajouté. "Vendre ma voiture, c'est difficile. Pas tout de suite. Par contre, j'irai marcher", a-t-il répondu à la demande des militants pour le climat de les rejoindre le 20 septembre à Bruxelles.

Réalisant qu'il serait probablement en tournage ce jour-là, l'acteur s'est ensuite montré confus. "Mais j'essaierai d'être là", a-t-il précisé.

"Nous espérons qu'il sera en mesure d'honorer sa parole", a réagi Adélaïde Charlier. "Bien évidemment, avoir parmi nous une personnalité de cette envergure serait un honneur et un réel appui."

Le vendredi 20 septembre, Youth for Climate participera à la troisième Grève mondiale pour le Futur. "Nous invitons quiconque à venir se joindre à cette grève et se battre pour une réelle justice climatique. L'urgence environnementale n'attend pas", a appelé le mouvement. "Après deux mois de restructurations, réorganisations et nouvelles collaborations, cet évènement sonnera l'heure du début du deuxième chapitre de Youth for Climate."