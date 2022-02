L'actrice connue pour son rôle de Julie Lescaut a levé le voile sur ses intentions de vote. Ce n'est pas la première fois que Véronique Genest aborde la sphère politique publiquement. De fait, lors d'une interview accordée à Télé Star il y a quelques mois il avait confié être proche des idées défendues par Eric Zemmour, mais ne pas encore savoir si elle voterait pour lui. Il semblerait à présent qu'elle se soit décidée puisqu'elle a officiellement annoncé sur Twitter qu'elle voterait pour ce dernier s'il parvenait à obtenir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature.

"L’avenir de la France que je vais léguer à mes enfants a plus d’importance à mes yeux que le confort de ma petite vie. Je n’en peux plus de toutes les magouilles des hommes qui ont fait de la politique leur gagne pain. Je n’ai plus confiance en eux", a-t-elle expliqué pour justifier son choix.



Récemment, l'actrice avait déjà fait polémique en partageant ses idées sur la vaccination. Elle avait ainsi comparé la troisième dose à un viol. "Avec cette obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, j’ai eu le sentiment d’un viol dont on ne veut pas prendre la plainte", avait-elle déclaré.