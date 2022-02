"Colette, ma jolie maman, a rejoint les étoiles jeudi soir. Elle avait eu 90 ans cet été. Elle adorait la vie, la bonne chère, le théâtre, la musique… Elle est partie si brutalement, si bêtement… Je suis comme anesthésiée". On a beau être une très grande fille, une grande actrice, on reste une petite fille face au décès de sa maman. La preuve avec ces jolis mots postés par Véronique Genest sur les réseaux sociaux. En guise de jolis souvenirs, elle a également mis en ligne une petite vidéo où on la voit danser avec Colette sur le titre "Hier encore, j’avais vingt ans", de Charles Aznavour.