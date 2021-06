" Ces derniers mois, j’ai travaillé en secret pour réaliser un de mes rêves d’enfant " , a annoncé sur Instagram le juré de The Voice qui lance sa marque de vêtements - estampillés de certains de ses titres et des prénoms de ses idoles de la chanson française - en partenariat avec sa mère. "On ne m’a pas appris la musique, mais j’ai étudié la couture et le dessin. Alors avec ma maman, on a monté une marque dont j’ai dessiné chaque pièce." Vianney est passé par les bancs de l’École supérieure des arts et techniques de la mode (Esmod) à Paris. Sa collection, composée de sweat-shirts et tee-shirts colorés, est disponible sur le site de sa marque "Vrai Par Vianney".



Les prix varient de 20 à 80 euros.