L'artiste de 29 ans a souffert de complications.

Quatre ans après la sortie de son deuxième album, Vianney s’apprête à faire son grand retour demain avec le titre "N’attendons pas". Un extrait de son prochain opus qui devrait sortir en fin d’année. A cette occasion, le chanteur de 29 ans a accordé une interview au journal Le Parisien dans laquelle il révèle avoir été touché par le Covid-19.

"J'ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications, ça a duré quinze jours, mais je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. C'était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune... ", confie-t-il. Il souligne tout de même avoir eu de la chance.

Aujourd’hui, l’interprète de "Pas là" va beaucoup mieux et a déjà repris le travail. “Je suis chaque jour au studio de 7-8 heures du matin jusqu’à 19-20 heures ». Il prévoit d’enregistrer jusqu’à la fin de l’été.

Son retour en chanson signe aussi son retour sur les réseaux sociaux. Vianney avait en effet décidé de faire une pause pour "retrouver un peu d’ombre et de calme". Le 23 avril dernier, il postait sa première publication depuis plus d’un an d’absence avec la légende : "Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous. Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir".