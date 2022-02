Pour ses 30 ans, le chanteur a été inondé de messages manifestement touchants. Pour remercier tous ceux qui lui ont permis de franchir ce cap de la trentaine, il a adressé un remerciement pour le moins surprenant. Il a publié sur Instagram, un brouillon de lettre qu’il avait adressé à Axelle Red quand il avait 8 ans et demi. On y lit qu’il aime beaucoup les titres de la chanteuse belge, qu’il a deux de ses disques et surtout qu’il lui propose de lui écrire une chanson en… flamand. Et dans son commentaire il précise : "je pourrais écrire la même chose aujourd’hui. Le temps passe, ma passion grandit !" On a très envie de lui dire : chiche.