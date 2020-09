Absente des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, le retour de Loana avait fait parler. La star a donné de ses nouvelles il y a 10 jours, dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Son apparence a inquiété ses fans et les rumeurs sur une éventuelle prise de drogue ont rapidement fait le tour de la toile.

Ce jeudi, c'est dans un message poignant que Loana a révélé les causes de son absence : "Vous voulez vraiment la vérité ? Voilà, je commence à en avoir marre de vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je ne vais pas bien. Eh bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi", explique-t-elle.

Deux montages photo, publiés sur son compte Instagram, montrent plusieurs parties de son corps tuméfiées. "Fred Cauvin n'est pas celui que vous croyez", ajoute Loana, avant de se lancer dans une explication glaçante de son histoire.

Quelques jours avant son anniversaire, elle explique avoir été la victime de violences conjugales. "Il m'a frappée et hurlé dessus sans s'arrêter. Un enfer que je n'avais jamais vécu, d'une telle violence que j'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, dans les coins en priant qu'il s'arrête, je lui disais même 'oui' lorsqu'il me disait que j'étais une connasse pour qu'il soit content".

Loana termine son message en expliquant comprendre à présent les femmes battues : "Avant de spéculer, de penser à des choses idiotes mauvaises connes et insidieuses essayez déjà de comprendre et de savoir la vérité .. je comprends maintenant les femmes battues .. pourquoi est-ce qu’elles restent dans le silence : pour éviter la connerie et l’incompréhension des autres...".