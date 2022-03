Tous assortis

C'est avec leurs enfants Estelle et Oscar, 10 et 6 ans, que Daniel et Victoria ont assisté à une cérémonie officielle à Stockholm. Comme chaque 12 mars, une fête avait lieu en l'honneur de la future reine suédoise. Depuis les années 1990, des musiciens militaires jouent pour elle dans la cour du Kungliga Slottet, le Palais royal de la capitale. C'est sans masques et avec de larges sourires que la famille assortie en gris a pu profiter de l'événement. La cérémonie avait dû être restreinte deux années durant à cause de la pandémie.





Une sortie soudée et ensoleillée. La famille royale de Suède a vécu des mois éprouvants, marqués par des infections au Covid-19 et d'incessantes rumeurs de séparation. En février, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel sont montés au créneau pour défendre publiquement leur couple via un communiqué ferme publié sur les réseaux sociaux de la Cour. Depuis, l'orage semble passé, comme le prouve leur dernière sortie en famille.